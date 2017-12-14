Вьетнамский контейнерный сервис

АО «РЖД Логистика» предложило вьетнамским и российским грузоотправителям новый железнодорожный контейнерный сервис по ускоренной доставке грузов из Вьетнама в Россию и в обратном направлении.

Новый продукт презентовала главный специалист отдела мультимодальных перевозок АО «РЖД Логистика» Ирина Багинова в рамках международной промышленной выставки «Expo-Russia Vietnam 2017» и вьетнамо-российского бизнес-форума «Экономическое сотрудничество в условиях свободной торговли» в Ханое.

Планируется, что маршрут будет проходить через территорию Китая и пограничный переход Маньчжурия-Забайкальск. Прием и отправка грузов в России будет осуществляться на терминале Freight Village RU в Ворсино (Калужская область).

Как пояснили SeaNews в «РЖД Логистике», предполагается, что это будет отдельный сервис, не связанный с контейнерным поездом Ворсино – Чэнду – Ворсино.

По словам генерального директора «РЖД Логистики» Вячеслава Валентика, в этом году наблюдается стремительный рост транзитных контейнерных перевозок. «Анализ структуры существующего грузооборота между Россией и Вьетнамом показывает, что железнодорожный сервис Ханой-Ворсино-Ханой вполне может быть востребован грузоотправителями. Сейчас мы прорабатываем финальные детали и надеемся в скором времени организовать тестовые отправки».

По оценке специалистов компании, новый сервис позволит как минимум вдвое сократить сроки доставки по сравнению с морскими маршрутами через районы Восточной Африки. Ориентировочное время в пути из Ханоя в Москву и в обратном направлении составит 18 суток.