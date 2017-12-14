Ветер и медленное обледенение судов

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Баренцевом море на юго-востоке ветер южный, юго-восточный 11-16 м/с порывами 18-23 м/с, море 3-4 балла. На юге ветер юго-восточный 15-17 м/с. В Кольском заливе ветер южный, юго-западный, в порывах 15-20 м/с, на побережье Мурмана в порывах 20-25 м/с. На севере Баренцева и Гренландского морей ветер северо-восточный 15-20 м/с, медленное обледенение судов,
- В Белом море ветер юго-западный, западный 10-15 м/с, порывы 18-2 3м/с, море 4-5 баллов,
- В Балтийском море в восточной части Финского залива ветер юго-западный 12-16 м/с, высота волн 1,5-2 м, на юго-востоке Южной Балтики ветер утром южный, юго-восточный 16-21 м/с, днем юго-западный 12-17 м/с, высота волн 2-3 м.