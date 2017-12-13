Информационно-аналитическое агентство

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    • MOL встраивает в блокчейн

    13.12.2017
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    • Mitsui O.S.K. Lines (MOL) в сотрудничестве с Sumitomo Mitsui Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Japan Research Institute, Mitsui & Co, Mitsui Sumitomo Insurance Company и IBM Japan начал эксперимент по использованию технологии блокчейн для оптимизации трансграничных торговых операций.

    Участники проекта намерены оценить эффективность блокчейн-технологии с точки зрения обеспечения безопасности, снижения административных расходов и сокращения временных затрат при осуществлении трансграничных операций.

    Кроме того, стороны намерены протестировать возможности блокчейн-технологии в ситуации, когда возникают расхождения в документах, сопровождающих трансграничные операции.

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