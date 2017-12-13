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    • HMM пойдет в обход Транссиба

    13.12.2017
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    • Hyundai Merchant Marine (HMM) запускает блок-трейн из Южной Кореи в Европу по Транскитайской железной дороге, сообщает The Korea Bizwire. Это будет первый железнодорожный маршрут через Китай – подобные сервисы из Кореи действуют через Транссибирскую и Трансмонгольскую магистрали.

    Отмечается, что грузы по новому железнодорожному сообщению будут отправляться из портов Пусан, Инчхон и Пхёнтхэк в китайскую провинцию Шаньдун, а затем в Чэнду.

    Потом по Транскитайской железной дороге грузы уйдут через Достык в Казахстан и далее в Польшу.

    Транскитайская железная дорога сократит время доставки из Южной Кореи в Польшу до 18-23 дней, тогда как по Транссибирской магистрали перевозка занимает 30 дней, морем – 35-40 дней.

    Как сообщает The Korea Bizwire со ссылкой на HMM, стоимость перевозки из Южной Кореи в Европу по Транскитайской магистрали составит 7 тыс. долларов за 20- футовый контейнер, что дороже по сравнению с морским маршрутом, транспортировка по которому обходится в сумму до 4 тыс. долларов.

    В использовании таких контейнерных перевозок для доставки бытовой техники и авточастей выразили заинтересованность Samsung SDS, LG Electronics, Hyundai Glovis, а также еще несколько компаний.

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