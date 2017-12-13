Global Ports и ФАС пошли на мировую

Арбитражный суд города Москвы утвердил условия мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой РФ и «Первым контейнерным терминалом».

По информации Global Ports, соглашение достигнуто в отношении вынесенных ФАС России в апреле 2017 года решения и предписаний, что компания ПКТ (наряду с другими российскими операторами терминалов) нарушила антимонопольное законодательство в отношении установления цен на стивидорные услуги в российских портах и должна совершить определённые действия по устранению нарушений.

Конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, отметили Global Ports, однако «Группа может подтвердить, что условия мирового соглашения не окажут существенного влияния на финансовое положение или денежные потоки Группы и не скажутся существенным и негативным образом на операционной деятельности ПКТ».

Напомним, в марте этого года ФАС признала три компании в составе Global Ports – АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт» и ООО «Восточная стивидорная компания» – нарушившими – п.1 ч.1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», что выразилось в «установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров».

В апреле ФАС выдала стивидорам предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства и перечислении в бюджет дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением. Так, ПКТ было предписано перечислить в федеральный бюджет 4,17 млрд рублей, ПЛП – 1,27 млрд рублей и ВСК – 1,27 млрд рублей. Global Ports обратился в суд, оспаривая решения и предписания ФАС.

«Группа ожидает, что ФАС России заключит мировые соглашения с ПЛП и ВСК на аналогичных условиях в ближайшем будущем, – говорится в сообщении Global Ports. – Судебные слушания по утверждению мировых соглашений назначены на конец этого месяца.