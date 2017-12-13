24,5% акций ТрансКонтейнера сменили владельца

Сегодня ПАО «ТрансКонтейнер» сообщило, что 24,5% акций приобрело ООО «Енисей Капитал». «ТрансКонтейнер» получил соответствующее уведомление 12 декабря. Сама сделка была заключена 6 декабря.

По имеющейся информации, ООО «Енисей Капитал» зарегистрировано 29 июля 2017 года.

По данным Интерфакса, бенефициарами выступают Роман Абрамович и Александр Абрамов. «Акции приобретены компанией «Енисей Капитал», аффилированной с основными акционерами Evraz – Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым», — цитирует Интерфакс представителя компании Р.Абрамовича Millhouse.

Размер пакета, приобретенного «Енисей Капиталом», совпадает с долей в «ТрансКонтейнере» НПФ «Благосостояние».

FESCO, которым принадлежит 25,07% в «ТрансКонтейнере», сообщили SeaNews, что не являются продавцом. Ранее компания подтвердила, что не выступает покупателем в сделке.

Основным акционером «ТрансКонтейнера» является ОАО «РЖД», которое через ОТЛК владеет 50% плюс 2 акциями оператора.