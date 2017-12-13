Экспорт и импорт зерновых

За январь-октябрь 2017 года Россия экспортировала 24,5 млн тонн пшеницы и меслина. Это на 23,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что в октябре вывоз российского зерна составил более 3,6 млн тонн, что на 14,4% меньше показателя предыдущего месяца.

По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых по итогам 10 месяцев этого года вырос на 30,4% – до 4,33 млрд долларов.

Порядка 95% всего экспорта зерна приходится на страны дальнего зарубежья. Всего за январь-октябрь этого года туда было отправлено 23,3 млн тонн пшеницы и меслина (+23,9%).

В страны СНГ было поставлено 1,17 млн тонн пшеницы, что на 7,4% выше уровня 10 месяцев 2016 года.

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 31,8% до более чем 4,1 млрд долларов, в страны СНГ – на 6,1% до 199,8 млн долларов.

Одновременно с этим ввоз пшеницы в Россию в январе-октябре 2017 года упал на 58,8% – до 213,2 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 58,6% и составил 32,7 млн долларов.

В то же время, импорт ячменя за 10 месяцев 2017 года увеличился на 33,3% (до 164,4 тыс. тонн), кукурузы – на 37,9% (до 42,2 тыс. тонн). При этом стоит отметить, что в октябре поставки ячменя и кукурузы в страну достаточно заметно просели, тогда, как импорт пшеницы значительно вырос.

В денежном выражении поставки ячменя и кукурузы увеличились по итогам 10 месяцев в 2,2 раза (до 32,3 млн долларов) и на 37,6% (до 139,4 млн долларов) соответственно.