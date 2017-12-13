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    • Четыре лота Chipolbrok

    13.12.2017
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    • ООО «Нептумар», представляющее в России интересы судоходной компании Chipolbrok, поделилось опытом доставки из Шанхая в Санкт-Петербург самой большой партии оборудования с момента назначения компании агентом Chipolbrok.

    Доставка производилась с трансшипментом в Бельгии. Океанскую перевозку до Антверпена осуществлял теплоход «Chipolbrok Atlantic», введенный в строй в прошлом году.

    Размер партии – 3606 фрахтовых тонн – не позволил отправить ее в Петербург на борту одного фидерного судна. Поэтому было задействовано сразу четыре судна двух фидерных операторов – «Frisian Summer» компании Atlantic Ro-Ro Carriers и «Genca», «Misina» и «Pulpca» компании Transfennica.

    Как рассказали SeaNews в «Нептумаре», в состав партии входило проектное оборудование, в основном – негабариты в рамках проекта СК-200 по программе перспективного развития производства продуктов промышленной химии, реализуемой в Тульской области. Другая часть партии предназначена для строительства нового автомобильного завода Haval в индустриальном парке «Узловая» в 180 километрах от Москвы.

    «Помимо большого объема партии, особенность перевозки заключалась также в чрезвычайно сжатых сроках доставки из Китая, предъявленных заказчиком. Из-за высокого индекса объемности грузовых мест –объем превышал вес в четыре и более раз – весь проект перевозки с самого начала был сильно ограничен возможностями фидерного тоннажа в небольшом временном отрезке, – пояснил руководитель отдела проектных перевозок ООО «Нептумар» Дмитрий Марасин. – При этом доставка из Антверпена в Санкт-Петербург должна была быть осуществлена не только в сжатые сроки, но и с наименьшим транзитным сроком хранения на терминале Zuidnatie, который использует Chipolbrok».

    «Несмотря на все сложности, морская перевозка успешно завершилась – последние две партии доставлены на терминалы «Петролеспорт» и «Перстико» 29 ноября», – подчеркнул он.

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