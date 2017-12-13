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    • Приватизация Совкомфлота откладывается

    13.12.2017
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    • Приватизация «Совкомфлота» не состоится в 2017 году, однако этот актив является приоритетным, и работа над сделкой продолжается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах 11-й министерской конференции ВТО в Буэнос- Айресе.

    «В этом году приватизации «Совкомфлота» уже не будет, но мы над этой сделкой работаем, рассматриваем все варианты. У нас сделка была готова еще летом, но была плохая конъюнктура, а сейчас просто рассматриваем все варианты, чтобы выбрать самый эффективный», – сказал он.

    Министр отметил, что пока наиболее готовая и вероятная сделка – это приватизация «Совкомфлота». «По другим компаниям мы тоже работаем, но ближайшая и самая вероятная – это, конечно, «Совкомфлот». Как только у нас все будет готова, сделка будет сразу объявляться и закрываться», – цитирует М.Орешкина ТАСС.

    По его словам, существует также вероятность приватизации в 2018 году «Новороссийского морского торгового порта» и «Объединенной зерновой компании».

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