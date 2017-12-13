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    • Пошли турецкие помидоры

    13.12.2017
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    • Первая товарная партия с 20 тоннами турецких томатов прибыла в морской порт Геленджик.

    По информации Новороссийской таможни, с 1 ноября 2017 года в Россию разрешен ввоз томатов из Турции, классифицируемых в субпозиции 0702 00 (свежие или охлажденные томаты) ТН ВЭД ЕАЭС. Одобренный объем поставок составил 50 тыс. тонн. 

    Пропуску овощей на территорию РФ предшествовала процедура карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза, исключающая наличие в продукции опасных вредителей, после чего должностные лица Геленджикского таможенного поста оформили товарную партию томатов в таможенном отношении. 

    По словам начальника Геленджикского таможенного поста Владимира Барбашова, скоро ожидается приход морского судна с товарной партией турецких томатов весом более 138 тонн в адрес четырех участников внешнеэкономической деятельности.

    Напомним, что в конце октября Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдала разрешение 27 турецким предприятиям на ввоз на территорию Российской Федерации гранатов и баклажанов из Турции, а с 1 ноября 2017 года разрешила поставки томатов с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий.

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