Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-ноябрь этого года возросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 266,8 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 111,9 млн тонн (+9,3% к уровню 2016 года), в порты Юга – 69 млн тонн (+6,5%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 85,5 млн тонн, на 2,8% больше показателя января-ноября 2016 года.

Отметим, что в ноябре 2017 года в сравнении с предыдущим месяцем погрузка экспортных грузов на порты Северо-Запада выросла на 1,8% (до 11,2 мл тонн), на порты Юга – на 1,6% (до 6,4 млн тонн). Погрузка на порты Дальнего Востока, напротив, упала – на 3,7% и составила 7,8 млн тонн.

В структуре экспортного грузопотока порядка половины всего объема погрузки – 47% – составляет уголь. На нефть приходится 27%, на черные металлы – 8%, на удобрения – 7%, на зерновые грузы – 3%.