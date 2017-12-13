Догнать и перегнать

Китайские судостроители обогнали своих южнокорейских коллег, получив в этом году заказов на строительство в общей сложности 290 судов, сообщает World Maritime News со ссылкой на VesselsValue. Стоимость всего портфеля заказов достигла 10,2 млрд долларов.

Южнокорейские верфи получили заказ на строительство 170 судов. Однако общая сумма заказа превышает стоимость заказа китайских верфей и составляет 11,8 млрд долларов. Объясняется это тем, что DSME, HHI и SHI специализируются на постройке более технологически продвинутых судов.

Корейские верфи занимали первое место в мире по объему заказов с 2011 по 2015 годы. Преимуществом же китайских судостроительных компаний в последние годы стали привлекательная цена и успехи в строительстве контейнеровозов класса ULCV. Подтверждением тому стало решение CMA CGM о постройке девяти контейнеровозов-гигантов вместимостью 22 000 TEU на китайских верфях Hudong-Zhonghua Shipbuilding и Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding.

Япония занимает третье место, заполучив в портфель заказов 97 судов стоимостью 2,6 млрд долларов.