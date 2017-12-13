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    • Второй отказ рулевого управления

    13.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, 12 декабря в 18-30 произошел отказ рулевого управления на теплоходе «Касра 1», флаг Иран, порт приписки Энзели, судовладелец BaranTejarat Amin Co, следовавшем из Астрахани в порт Энзели с грузом металла и леса, при следовании на выход в море из Волго-Каспийского морского судоходного канала в районе 147,7 км.

    Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Судно экстренно встало на якорь по зеленой бровке. Сегодня по состоянию на 6-00 теплоход «Касра 1» находился на якоре в районе 147,7 км Волго-Каспийского морского судоходного канала без изменений.

    Напомним, «Касра 1» уже попадал в сводки – не далее как 22 ноября в районе 3602 км реки Волга на судне вышло из строя рулевое управление, было затоплено румпельное отделение. 

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