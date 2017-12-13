Второй отказ рулевого управления

По данным ГМСКЦ, 12 декабря в 18-30 произошел отказ рулевого управления на теплоходе «Касра 1», флаг Иран, порт приписки Энзели, судовладелец BaranTejarat Amin Co, следовавшем из Астрахани в порт Энзели с грузом металла и леса, при следовании на выход в море из Волго-Каспийского морского судоходного канала в районе 147,7 км.

Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Судно экстренно встало на якорь по зеленой бровке. Сегодня по состоянию на 6-00 теплоход «Касра 1» находился на якоре в районе 147,7 км Волго-Каспийского морского судоходного канала без изменений.

Напомним, «Касра 1» уже попадал в сводки – не далее как 22 ноября в районе 3602 км реки Волга на судне вышло из строя рулевое управление, было затоплено румпельное отделение.