Волна 8-9 м у берегов Камчатки

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Тихом океане 13 декабря утром в северо-западной части Тихого океана, на юго-восточном побережье Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится конца суток 13 декабря,
- В Баренцевом море на востоке ветер восточный, юго-восточный 15-17 м/с; на севере медленное обледенение судов; на юго-востоке ветер южный, юго-восточный 11-16 м/с порывами 18-23 м/с, море 4-5 баллов; на побережье Мурмана усиление юго-восточного ветра порывами 15-20 м/с,
- В Белом море ветер юго-восточный, южный 17-20 м/с с порывами до 25-30 м/с, море 5 баллов,
- В Балтийском море в Финском заливе ветер юго-восточный, южный 17-20 м/с, высота волны 2-2,5 м; по юго-востоку Южной Балтики ветер юго-западный 17-22 м/с, высота волны 2-3 м.