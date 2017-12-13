Информационно-аналитическое агентство

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    • Волна 8-9 м у берегов Камчатки

    13.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Тихом океане 13 декабря утром в северо-западной части Тихого океана, на юго-восточном побережье Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится конца суток 13 декабря,
    • В Баренцевом море на востоке ветер восточный, юго-восточный 15-17 м/с; на севере медленное обледенение судов; на юго-востоке ветер южный, юго-восточный 11-16 м/с порывами 18-23 м/с, море 4-5 баллов; на побережье Мурмана усиление юго-восточного ветра порывами 15-20 м/с,
    • В Белом море ветер юго-восточный, южный 17-20 м/с с порывами до 25-30 м/с, море 5 баллов,
    • В Балтийском море в Финском заливе ветер юго-восточный, южный 17-20 м/с, высота волны 2-2,5 м; по юго-востоку Южной Балтики ветер юго-западный 17-22 м/с, высота волны 2-3 м. 

     

     

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