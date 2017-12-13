Автоимпорт и автоэкспорт

За 10 месяцев 2017 года объем российского импорта легковых автомобилей сократился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 4,4%, составив 210 тыс. единиц.

В то же время, в стоимостном выражении импорт вырос на 8,3% — до 5,33 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 23 тыс. единиц — на 43,5% больше, чем годом ранее.

При этом в денежном выражении их импорт вырос значительно – в 2,1 раза до 1,58 млрд долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде вырос на 28,4% и составил 70 тыс. единиц. При этом доходы от экспорта увеличились на 26,3% — до 1,1 млрд долларов.

Экспорт грузовых автомобилей за 10 месяцев 2017 года сохранился на уровне прошлого года, составив 10,6 тыс. единиц.

При этом доходы от вывоза грузового транспорта упали на 13,8% – до 220 млн долларов.