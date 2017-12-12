Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    12.12.2017
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    • В январе-октябре текущего года экспорт водки из России увеличился на 3,9 % по сравнению с тем же периодом 2016 года, составив 1,67 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. 

    При этом отметим, что в октябре по сравнению с показателем сентября 2017 года экспорт водки снизился на 1,4%, хотя в предыдущие два месяца объемы росли.

    В денежном выражении экспорт водки за 10 месяцев этого года вырос на 11,4% и составил 104,8 млн долларов.

    Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении также вырос по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 40,9%, до 1,91 млрд долларов/

    Сигарет и сигар за отчетный период было ввезено на сумму 136,2 млн долларов — на 17% больше, чем годом ранее.

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