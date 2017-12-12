Тарифные поручения

На сайте правительства РФ опубликованы решения по итогам совещания о тарифном регулировании железнодорожных перевозок на 2018 год и долгосрочную перспективу, которое премьер-министр Дмитрий Медведев провел 5 декабря этого года.

ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития поручено:

установить индексацию тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок на 2018 год в размере 3,9% к уровню тарифов 2017 года;

сохранить на долгосрочный период установленную в 2017 году дополнительную целевую надбавку в размере 2% на выполнение капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования с возможной корректировкой целевого характера указанной надбавки;

установить на долгосрочный период дополнительную целевую надбавку на компенсацию расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, в размере 1,5% дополнительной индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок к уровню тарифов 2017 года;

установить тарифы на услуги инфраструктуры для перевозок пассажиров в дальнем следовании и пригородном сообщении на 2018 год на уровне тарифов 2017 года без индексации;

принять необходимые решения, обеспечивающие непревышение для пригородных пассажирских компаний уровня ставок платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава, и иные услуги ОАО «РЖД», оказываемые пригородным пассажирским компаниям при перевозках пассажиров в пригородном сообщении, в 2018 году над уровнем соответствующих ставок платы в 2017 году;

установить предельный максимальный размер повышающих коэффициентов в рамках ценовых пределов на уровне 1,08 на 2018 год со снижением до 1 в последующие годы;

установить тарифы, сборы и плату, надбавки на перевозку грузов, осуществляемую ОАО «РЖД» с использованием инфраструктуры, принадлежащей АО «АК “Железные дороги Якутии”», на уровне тарифного прейскуранта ОАО «РЖД» за совокупное расстояние перевозки грузов по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей АО «АК “Железные дороги Якутии”» и ОАО «РЖД».

О результатах необходимо доложить в правительство до 1 января 2018 года.

ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития поручено внести в правительство до 20 декабря 2017 года проект акта правительства об установлении долгосрочных тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования на период 2019–2025 годов, предусмотрев в том числе:

определение на уровне инфляции минус 0,1 процентного пункта ежегодного темпа роста тарифов на услуги по перевозке грузов и оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с 2019 года по 2025 год;

закрепление в долгосрочной программе развития ОАО «РЖД», утверждаемой распоряжением Правительства Российской Федерации, технологических ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД» и ответственности за их достижение.

Минтрансу, Минэкономразвития и ФАС поручено совместно с ОАО «РЖД», Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД», Саморегулируемой организацией «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» в целях сдерживания роста стоимости транспортных услуг принять согласованные меры по:

совершенствованию механизмов функционирования рынка предоставления грузовых вагонов под погрузку, в том числе проработать возможность, сроки и параметры создания и функционирования резервного парка;

стимулированию функционирования электронных торговых площадок, включая возможность установления повышенного тарифа на порожний пробег грузовых вагонов, заключение договора на предоставление которых происходит не в рамках указанных электронных торговых площадок.

О результатах необходимо доложить в Правительство до 15 апреля 2018 года.

ОАО «РЖД», ФАС и Минтрансу России рекомендовано продолжить практику предоставления долгосрочных скидок на перевозку грузов в размере до 50% в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. О результатах должно быть доложено в правительство до 30 марта 2018 года.