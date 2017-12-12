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    • Самый большой в мире автоматизированный контейнерный терминал

    12.12.2017
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    • 10 декабря в шанхайском глубоководном порту Яншань начались первые операции в самом большом в мире автоматическом контейнерном терминале Shanghai Yangshan Deep Water Port, сообщает Financial Express.

    Площадь терминала составляет 2,23 млн кв. метров, длина береговой линии более 2 километров. На начальном этапе терминал сможет обрабатывать более 4 млн TEU (в 20-футовом эквиваленте) в год. На последнем этапе его пропускная способность увеличиться до 6,3 млн TEU.

    Терминал укомплектован погрузочно-разгрузочным оборудованием производства Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company. Система автоматизации на терминале также китайской разработки.

    На сегодня на терминале смонтировано и работают в тестовом режиме 10 кранов RTG и 40 RMG, а также 50 АКВ. В перспективе будет задействовано 26 RTG, 120 RMG и 130 АКВ. 

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