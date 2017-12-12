ОСК продает половину в Arctech Helsinki

По данным финских источников, Объединенная судостроительная корпорация продает более 50% в Arctech Helsinki Shipyard.

Если более половины акций верфи выйдет из-под контроля ОСК, это позволит привлекать кредиты западных банков, в том числе на строительство круизных судов для европейских судоходных компаний. Напомним, ранее ОСК заявляла о планах по строительству в Хельсинки арктических круизных лайнеров.

Как сообщается со ссылкой на вице-президента ОСК по гражданскому судостроению Евгения Загороднего, корпорация проводила консультации с правительством Финляндии на высоком уровне.

Цель – привлечь в качестве инвесторов финских партнеров. «Пока что проект не реализован, но работа будет продолжена», – цитирует Е.Загороднего «Kauppalehti».

Сообщения об интересе к Arctech Helsinki китайской стороны и возможность продажи доли в китайским верфям Е.Загородний не прокомментировал.

Напомним, Arctech Helsinki Shipyard была создана как совместное предприятие между ОСК и STX Finland в 2010 году. В 2014 году ОСК выкупила у STX Finland вторую половину акций верфи.

На верфи Arctech Helsinki был построен ряд судов ледового класса для «Совкомфлота», в частности, снабженцы «Витус Беринг» и «Алексей Чириков» для проекта «Сахалин-1» и серия из четырех судов для проекта «Сахалин-2», в том числе «Адмирал Макаров» и «Федор Ушаков», ледоколы по заказу Росморпорта – первый в мире ледокол с асимметричным корпусом «Балтика» и 16-мегаваттный ледокол «Мурманск», а также ледокол на СПГ «Polaris» по заказу Транспортного агентства Финляндии.