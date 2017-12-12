Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • ОСК продает половину в Arctech Helsinki

    12.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • По данным финских источников, Объединенная судостроительная корпорация продает более 50% в Arctech Helsinki Shipyard.

    Если более половины акций верфи выйдет из-под контроля ОСК, это позволит привлекать кредиты западных банков, в том числе на строительство круизных судов для европейских судоходных компаний. Напомним, ранее ОСК заявляла о планах по строительству в Хельсинки арктических круизных лайнеров.

    Как сообщается со ссылкой на вице-президента ОСК по гражданскому судостроению Евгения Загороднего, корпорация проводила консультации с правительством Финляндии на высоком уровне.

    Цель – привлечь в качестве инвесторов финских партнеров. «Пока что проект не реализован, но работа будет продолжена», – цитирует Е.Загороднего «Kauppalehti».

    Сообщения об интересе к Arctech Helsinki китайской стороны и возможность продажи доли в китайским верфям Е.Загородний не прокомментировал.

    Напомним, Arctech Helsinki Shipyard была создана как совместное предприятие между ОСК и STX Finland в 2010 году. В 2014 году ОСК выкупила у STX Finland вторую половину акций верфи.

    На верфи Arctech Helsinki был построен ряд судов ледового класса для «Совкомфлота», в частности, снабженцы «Витус Беринг» и «Алексей Чириков» для проекта «Сахалин-1» и серия из четырех судов для проекта «Сахалин-2», в том числе «Адмирал Макаров» и «Федор Ушаков», ледоколы по заказу Росморпорта – первый в мире ледокол с асимметричным корпусом «Балтика» и 16-мегаваттный ледокол «Мурманск», а также ледокол на СПГ «Polaris» по заказу Транспортного агентства Финляндии. 

    103
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    КрымСудостроение 21.09.2017 Лишь бы не мешали
    Коммерческий директор судоремонтно-строительного холдинга «Техфлот» (г. Севастополь) Алексей Малько в ходе выставки «Нева 2017» поделился с SeaNews мнением […]
    0
    M&AWartsilaСлияния и поглощения 04.10.2017 Wärtsilä покупает специалиста по биогазу
    Группа Wärtsilä достигла соглашения о приобретении Puregas Solutions, шведского специалиста в области биогазовых технологий. Сумма сделки оценивается в […]
    0
    Hapag-LloydM&AАкцииСлияния и поглощения 28.09.2017 Hapag-Lloyd увеличивает капитал
    Hapag-Lloyd увеличит капитал с 164 042 940 евро до 175 760 293 евро за счет выпуска 11 717 353 новых акций без фиксированного номинала. […]
    0
    COSCOСлияния и поглощения 14.11.2017 COSCO Shipping Holding продолжает консолидацию бизнеса
    Совет директоров COSCO Shipping Holding одобрил слияние China Shipping Finance и COSCO Finance. China Shipping Finance переименуют в […]
    0
    APM TerminalsCOSCOM&AЗебрюггеСлияния и поглощенияТерминал 12.09.2017 APMT продает COSCO мажоритарный пакет терминала в Зебрюгге
    APM Terminals и COSCO Shipping Ports Limited, дочерняя структура China COSCO Shipping Corporation Limited, достигли договоренности по основным […]
    0
    Hamburg SuedM&AMaersk LineЕврокомиссияСлияния и поглощения 11.04.2017 Еврокомиссия разрешила Maersk купить Hamburg Sued
    Еврокомиссия одобрила приобретение Maersk Line немецкой линии Hamburg Sued. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, одобрение дано при условии, […]
    0
    M&AMaersk OilTotalСделкаСлияния и поглощения 21.08.2017 Maersk продает Maersk Oil
    A.P.Moller-Maersk A/S продает Maersk Olie og Gas A/S (Maersk Oil) концерну Total S.A. за 7,45 млрд долларов. Соглашение […]
    0
    АвтопромЖелезная дорогаИнфраструктураИсторияСудостроение 28.06.2017 28 июня в истории транспортной отрасли
    1648 год. Начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь. […]
    0
    M&APanalpinaСделкаСлияния и поглощения 28.09.2017 Panalpina покупает голландского специалиста по скоропорту
    Panalpina сообщил а о приобретении голландской компании Interfresh Airfreight Handling, специализирующейся на таможенном оформлении и доставке «последней мили» […]
    0
    WalleniusWilhelmsenСлияния и поглощения 03.04.2017 Слияние Wallenius и Wilhelmsen
    Wallenius и Wilhelmsen получили разрешение антимонопольных органов на слияние. Как говорится в заявлении Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, компании […]
    0
    CMA CGMM&AСоглашениеСШАТерминал 04.07.2017 CMA CGM продает 90% в американском терминале
    CMA CGM подписал соглашение с EQT Infrastructure III (EQT Infrastructure) и его партнером P5 Infrastructure (P5) о продаже […]
    0
    Hapag-LloydKuehne+NagelM&A 13.07.2017 TUI продал, Kuehne + Nagel купил
    Kuehne + Nagel увеличил свою долю в Hapag-Lloyd. Компания воспользовалась тем, что на прошлой неделе TUI вышел из […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    12.12.2017 ВМТП идет на рекорд
    12.12.2017 Тарифные поручения
    11.12.2017 Первая партия СПГ из Сабетты
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики