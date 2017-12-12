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    • Лесной экспорт

    12.12.2017
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    • Российский экспорт пиломатериалов догоняет по объемам вывоз необработанной древесины.

     По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-октябре 2017 года составил 15,9 млн кубометров — на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В то же время, в стоимостном выражении экспорт вырос на 8,2% — до 1,19 млрд долларов.

    Обработанных лесоматериалов в отчетном периоде вывезли на 12,1% больше, чем годом ранее — их объем достиг 15,2 млн тонн. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов также увеличились по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 2,5%, составив 3,3 млрд долларов.

    Клееной фанеры за 10 месяцев 2017 года было экспортировано 2,07 млн кубометров, что на 0,2% меньше, чем в 2016 году. В денежном выражении ее экспорт вырос на 15,9% — до 914,5 млн долларов.

    Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в отчетном периоде этого года снизились на 0,6% и составили 1,7 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы, напротив, вырос на 6,9% до 862,1 млн долларов.

    Газетной бумаги в отчетном периоде отгрузили 933,9 тыс. тонн, что на 4,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Также и в стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился – на 7,9%, за 10 месяцев этого года ее вывезли на сумму 385,2 млн долларов.

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