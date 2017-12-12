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    • Контейнерный поезд Самара – Пекин

    12.12.2017
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    • АО «РЖД Логистика» запускает новый контейнерный поезд из Самары в Пекин. Как и ворсинский проект, новые поезд создается под обеспечение несырьевого экспорта из России в Китай.

    Первые контейнеры с мукой в рамках тестовой отправки уже отправились cо станции Безымянка (Самара) в Пекин. Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», прибытие ожидается до конца недели.

    Первый полноценный экспортный поезд, как ожидается, отправится в феврале 2018 года. Планируется, что маршрут пойдет через погранпереход в Забайкальске, но не исключена отправка от через Наушки – детали сейчас в процессе проработки. Контейнеры с мукой шли через Забайкальск.

    После выхода сервиса на регулярную основу ориентировочные сроки доставки составят 14 суток.

    По оценкам «РЖД Логистики», в будущем из Самары в Китай может отправляться мука, подсолнечное и соевое масло, мед, зерновые хлопья, кукуруза, кондитерская продукция, соки и подобная продукция.

    Отвечая на вопрос о перспективах обратной загрузки, в компании подтвердили: «Мы рассчитываем на обратную загрузку из Китая. Это должен быть стандартный набор товарных поставок из КНР: товары электронной торговли, электроника и комплектующие к ней, текстиль, бытовые товары, автозапчасти и комплектующие».

    На прошедшем в Самаре рабочем совещании руководство АО «РЖД Логистика», Куйбышевской железной дороги, ПАО «ТрансКонтейнер», представители министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области обсудили с китайской стороной — железнодорожной компанией Capital railway resources — перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции и возможности расширения продуктового портфеля для отправок из этого региона России в Китай.

    Сегодня в Пекине начальник отдела контейнерных перевозок АО «РЖД Логистика» Александр Сиверцев и директор московского офиса нашей дочерней компании FELB Алан Калухов обсуждают с крупнейшими китайскими операторскими и экспедиторскими компаниями вопросы, связанные с работой контейнерного поезда, и другие аспекты будущего взаимодействия.

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