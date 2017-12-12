Выйдет на регулярную основу

О перспективах контейнерных поездов Китай – Европа – Китай с перегрузкой в Калининградской области рассказал заместитель начальника территориального центра фирменного транспортного обслуживания Калининградской железной дороги Михаил Гузыченко в рамках пресс-конференции, посвященной 10-летию «Первой грузовой компании».

Он напомнил, что первая отправка контейнерного поезда из польского города Лодзь с перегрузкой в китайский Чунцин состоялась в конце сентября. «Поезд прошел без затруднений, – рассказал М.Гузыченко. – В Черняховске 41 контейнер был перегружен за два часа. Время в пути составило 13 суток. На днях поезд вышел из Чунцина. Навстречу этому поезду 10 декабря вышел поезд из Дуйсбурга».

«По итогам экспериментальных отправок будет организована перевозка на регулярной основе, – подчеркнул М. Гузыченко. – Наши китайские партнеры подтвердили дальнейшую работу этих поездов. Со временем в 2018 году данная перевозка выйдет на объем только для одного клиента одна пара поездов в день».

По словам М.Гузыченко, в настоящее время в поезде из Китая идет высокотехнологичная электроника. Из Европы – продукция также высокотехнологичная. Это станки, насосы немецкого производства. «Основной поток товара идет из Китая, – сказал М.Гузыченко. – А из Европы на сегодня 55% загруженных контейнеров, 45% – порожних».