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    • Выйдет на регулярную основу

    12.12.2017
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    • О перспективах контейнерных поездов Китай – Европа – Китай с перегрузкой в Калининградской области рассказал заместитель начальника территориального центра фирменного транспортного обслуживания Калининградской железной дороги Михаил Гузыченко в рамках пресс-конференции, посвященной 10-летию «Первой грузовой компании».

    Он напомнил, что первая отправка контейнерного поезда из польского города Лодзь с перегрузкой в  китайский Чунцин состоялась в конце сентября. «Поезд прошел без затруднений, – рассказал М.Гузыченко. – В Черняховске 41 контейнер был перегружен за два часа. Время в пути составило 13 суток. На днях поезд вышел из Чунцина. Навстречу этому поезду 10 декабря вышел поезд из Дуйсбурга».

    «По итогам экспериментальных отправок будет организована перевозка на регулярной основе, – подчеркнул М. Гузыченко. – Наши китайские партнеры подтвердили дальнейшую работу этих поездов. Со временем в 2018 году данная перевозка выйдет на объем только для одного клиента одна пара поездов в день».

    По словам М.Гузыченко, в настоящее время в поезде из Китая идет высокотехнологичная электроника. Из Европы – продукция также высокотехнологичная. Это станки, насосы немецкого производства. «Основной поток товара идет из Китая, – сказал М.Гузыченко. – А из Европы на сегодня 55% загруженных контейнеров, 45% – порожних».

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