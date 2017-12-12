ВМТП идет на рекорд

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» рассчитывает по итогам 2017 года выйти на абсолютный рекорд грузообработки за 120 лет работы – 7,2 млн тонн.

Как рассказали SeaNews в порту, по состоянию на 11 декабря обработано более 7 млн тонн грузов различной номенклатуры.

«На сегодняшний день мы не видим каких-либо сдерживающих факторов для дальнейшего развития ВМТП и увеличения грузовой базы. <…> В следующем году мы планируем продолжить развитие обозначенных в 2017 году приоритетов. В их числе – модернизация и обновление техники в порту, развитие комплекса услуг по экспедированию грузов и LCL-сервисов, запуск дополнительных поездных сервисов в рамках Транспортной группы FESCO и привлечение в порт морских линий», – сказал генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек Юсупов.

Кроме того, в 2018 году ВМТП планирует сократить транзитное время прохождения грузов через порт до 1-2 дней и оказывать полный комплекс услуг таможенного оформления непосредственно в порту в режиме 24/7.

По данным SeaNews, за 11 месяцев ВМТП обработал 6,8 млн тонн грузов – на 33% больше, чем годом ранее. В том числе импорт вырос на 61% до 1,14 млн тонн, экспорт – на 41% до 3,6 млн тонн, транзит сократился на 19% до 177 млн тонн. Каботаж остался на прошлогоднем уровне и составил 1,2 млн тонн.

Контейнерооборот порта вырос на 44% до 427,8 тыс. TEU. Перевалка черных металлов, второго по объему груза ВМТП, увеличилась на 8%, металлолома – на 31%, ро-ро грузов – на 87%. Наиболее существенный рост показали обработка угля и кокса – на 296%, цветных металлов – на 258%, зерна – на 239% и химических и минеральных удобрений – на 595%. Снизился грузооборот нефтепродуктов (-17%) и лесных грузов (-13%).