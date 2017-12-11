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    • Первая партия СПГ из Сабетты

    11.12.2017
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    • 8 декабря газовоз «Кристоф де Маржери» принял на борт первую партию сжиженного природного газа, произведенного в рамках проекта «Ямал СПГ» в Сабетте.

    По информации Новатэка, объем первой партии составил 170 тыс. куб. м, покупателем является Petronas LNG UK Limited (PLUK).

    Поставки СПГ с завода по долгосрочным контрактам начнутся в апреле 2018 года. Ранние объемы газа будут продаваться основными акционерами на спотовом рынке.

    Первая партия СПГ из СабеттыКоманду к началу погрузки СПГ на танкер дал президент РФ Владимир Путин.  В торжественной церемонии в Сабетте также принимали участие помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Максим Соколов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, генеральный директор и председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, представители компаний Total, CNPC и Silk Road Fund.

    Фото: Совкомфлот, Росморпорт

     

     

     

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