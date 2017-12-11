SeaNews продолжает серию публикаций, посвященных вопросам внедрения механизма «единого окна» и электронного обмена данными между перевозчиками и государственными органами в морских пунктах пропуска

Владимир Коростелев

Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ЧАСТЬ 5.

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО «ТРУБОПРОВОДА ДАННЫХ»

В предыдущих публикациях были рассмотрены 1-4 вопросы из ниже перечисленных:

(1) Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (UNTDED, ISO 7372);

(2) Международный стандарт электронного обмена данными UN/EDIFACT;

(3) Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL) и технические спецификации UN/CEFACT (CCTS);

(4) Модель данных Всемирной таможенной организации;

(5) Концепция интеллектуального «трубопровода данных»;

(6) Применения уникального номера UCR для реализации отслеживаемости товарных партий.

В настоящей статье №5 описывается Концепция интеллектуального «трубопровода данных».

Концепция интеллектуального «трубопровода данных»

Внедрение механизма «единого окна» не предполагает сохранения в неизменном состоянии перечня документов и сведений, используемых при информационном обмене между участниками ВЭД и государственными органами при экспорте, импорте и транзите. Напротив, в соответствии с «Балийским соглашением Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении торговых процедур» (“Agreement on Trade Facilitation», TFA) от 15 июля 2014 года документальные формальности должны быть пересмотрены в сторону упрощения.

Международные рекомендации СЕФАКТ ООН №№33, 34 предписывают при внедрении механизма «единого окна» гармонизацию документов и сведений, подаваемых через механизм «единого окна» и разработку «национальной модели данных» («национального упрощенного и стандартизированного набора данных»).

«Цель упрощения данных заключается в устранении избыточности и дублирования при представлении данных о международной торговле и транспорте государственным ведомствам. Конечная цель заключается в определении единого набора данных и сообщений для удовлетворения всех потребностей государственных ведомств в информации, касающейся процедур импорта, экспорта и транзита» (Рекомендация № 34 СЕФАКТ ООН «Упрощение и стандартизация данных для международной торговли», ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/13/Rev. 1, стр. 9).

«Минимальный набор данных должен быть согласован между всеми сторонами, включая формат, поля данных и элементы данных. Они должны соответствовать международным стандартам (например, СЭВД ЕЭК ООН/ИСО и модель данных Всемирной таможенной организации)» (Рекомендация № 33 СЕФАКТ ООН «Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми организациями и государственными органами», стр. 39).

В этой связи в составе национального механизма «единого окна» необходимо предусмотреть:

(1) репозиторий для хранения описаний и структур «национального стандартизированного набора данных» (национальной модели данных), включающей библиотеку элементов данных и сообщений, включая Руководства по управлению электронными сообщениями ЭДИФАКТ ООН (UN/EDIFACT MIGs) и структуры прикладных форматов XML-сообщений (XML-схемы) WCO DM и ISO 28005.

(2) непрерывно пополняемое хранилище данных о транспортных средствах, грузах, товарах, пассажирах, операциях и документах прибытия, убытия, экспорта, импорта и транзита, оформленных через национальный механизм «единого окна».

Указанное хранилище является обязательным элементом для возможной в перспективе реализации интеллектуального «трубопровода данных» (Data Pipeline, англ.) на основе использования «облачных технологий». Инновация Data Pipeline была представлена в 2011 году на Глобальной конференции ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и поддержана Генеральным директоратом ЕС по исследованиям и инновациям — Directorate General for Research and Innovation, (DG RTD).

Инновация оперирует двумя основными понятиями:

(1) Consignment Completion Point (CCP) или «Точка комплектования груза» — точка формирования набора элементов данных, представляющих собой достоверную информацию о грузовой единице (контейнере), сформированного продавцом/грузоотправителем непосредственно в момент завершения комплектования, упаковки и пломбирования указанной грузовой единицы.

(2) Integrated Data Pipeline или «интегрированный трубопровод данных» — прямая (без посредников) «бесшовная» доставка данных о грузовых единицах от продавца/ грузоотправителя до покупателя / грузополучателя.

Таким образом, вместо традиционных электронных или бумажных документов (например, страховых полисов, упаковочных листов, судовых манифестов и т.д.) в интегрированном трубопроводе движутся наборы элементов данных, описывающих отдельные грузовые единицы (контейнеры). При этом для отслеживания движения груза в международной цепи поставок используются современные технические средства идентификации и позиционирования грузовых единиц, позволяющих грузополучателю контролировать доставку заказанных товаров, а грузоотправителю/ продавцу получить информацию об их доставке по назначению:

Рисунок 14. Принцип функционирования «бесшовного интегрированного трубопровода» данных (Data Pipeline) при сопровождении доставки импортного груза в страны ЕС

Применение указанной технологии предполагает фундаментальный переход от электронных документов (сообщений) к элементам данных: вместо обмена традиционными сообщениями участники международных цепей поставок будут по запросу получать доступ к данным торгового партнера, которые им требуются.

В свою очередь государственные органы могут вместо затребования документов в целях документарного контроля получать доступ к информационным системам предприятий и непосредственно оттуда брать необходимые им первичные данные.

Для государственных органов преимущество указанного подхода заключается в возможности получить «оригинальные» данные непосредственно из первоисточника в любой момент времени, а не только в момент пересечения границы при прибытии или убытии транспортного средства.

В то же время указанный подход обеспечивает всех участников цепи поставок достоверной информацией из первоисточника. Например, перевозчику при прибытии в пункт пропуска на государственной границе не потребуется ничего заявлять от себя, так как всю информацию о грузе предоставил грузоотправитель.

В интегрированном трубопроводе данные о товарах и пассажирах и данные о грузовых единицах будут доставляться различным государственным органам в неизменном виде – в том, в каком их представил грузоотправитель:

Рисунок 15.Место «трубопровода данных» в традиционной модели поставки СЕФАКТ ООН и ВТамО «ПОКУПКА-ОТГРУЗКА-ОПЛАТА» (“BUY-SHIP-PAY”)

Применение интегрированного трубопровода Data Pipeline также позволит качественно улучшить процессы интегрированного управления границей. Например, результаты контроля информации таможней одного государства могут быть использованы таможней смежного государства, данные контроля экспортного груза из одной страны могут быть использованы как данные контроля импорта в стране грузополучателя и т.д.

Поэтому разработчики концепции Data Pipeline делают акцент на применении облачных технологий доступа к данным. Строго говоря, при полномасштабном внедрении концепции «трубопровода данных» уже не потребуется ни единой точки входа в механизм «единого окна», ни однократного представления информации: грузоотправитель и другие участники цепи поставок будут формировать первичные данные в своих системах, а государственные органы самостоятельно брать из этих систем необходимые им данные.

Но до тех пор, пока не произошел полный отказ от электронных документов в пользу элементов данных, необходимо предусмотреть в национальном механизме «единого окна» информационный ресурс для поддержания национального хранилища данных – прообраза будущего «облачного сервиса» Data Pipeline.