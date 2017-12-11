Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2017

На прошедшей неделе наблюдался рост спотовых ставок на европейском и средиземноморском трейдах. На американском направлении, напротив, ставки пошли вниз.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 48 неделей на 3%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 0,3%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе снизились на 8,4%, на порты восточного побережья – на 5,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив опустились на 7,9%, на Австралию и Новую Зеландию – на 8,8%. Ставки на Южную Америку также снизились – на 1,6%.

На внутриазиатском трейде спотовые ставки из Шанхая на Сингапур опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 3%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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