Индусы в Актау

Индийская компания Lark logistics Pvt Ltd рассматривает возможность контейнерных перевозок через порт Актау. По информации АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», в конце ноября с рабочим визитом в Актау побывали председатель правления Lark logistics Шерад Чандра Гоел и генеральный директор Сачин Дхок.

Цель визита – изучение технических возможностей порта. Резюмируя поездку, председатель правления Lark logistics

выразил надежду, что при удачной взаимовыгодной интеграции этого маршрута уже через год можно будет наладить планируемый грузопоток через Актау в страны Центральной Азии и СНГ.

Отметим, что для увеличения экспортно-импортных и транзитных перевозок продукции Казахстана и Центральной Азии, через порт Актау в страны Закавказья, Персидского залива и России в 2014 году основан ТОО «Актауский Морской Северный Терминал».

Поэтапный проект расширения Актауского морского международного торгового порта в северном направлении завершен в 2016 году.

В настоящее время пропускная способность терминала – 240 тыс. тонн в год, площадь открытых складских площадок более 100 тыс. кв. м. Терминал имеет возможность единовременного размещения до 5 тыс. TEU.