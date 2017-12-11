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    • В Японском море спасли корейских рыбаков

    11.12.2017
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    • По данным ГМСКЦ, 10 декабря в 9-50 сейнер «Пётр Ильичёв» (судовладелец «Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина», порт регистрации Петропавловск-Камчатский) при следовании из порта Владивосток в порт Пусан (Южная Корея) в Японском море поднял с полузатопленной деревянной лодки без опознавательных знаков и флага четырех людей, предположительно граждан КНДР, один из них без признаков жизни. Судно отправилось в порт Владивосток для передачи спасенных. В 4-45 11 декабря судно прибыло во Владивосток, ошвартовалось к причалу №49. 

    В 7-20 10 декабря на сейнере «Океан» (судовладелец ООО «Полярное сияние», порт регистрации Мурманск) вышел из строя главный двигатель, необходима буксировка в порт Мурманск. Судно находится на промысле в Баренцевом море, в 28 милях к северо-востоку от мыса Святой Нос. В 11-00 из Мурманска к аварийному судну вышло спасательное судно «Мурманрыба» (судовладелец ФГБУ «СЭО АСР»). Погода в районе: ветер южный, юго-восточный 11 м/сек, море 2-3 балла.

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