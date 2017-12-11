Ветер и волна на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Белое море ветер юго-восточный 9-14 м/сек, в порывах 17-20 м/сек, море 4 балла,
- В Баренцевом море в юго-восточной части ветер южный, юго-восточный 11-16 м/сек, в порывах 18 м/сек, море 4 балла, в западной части ветер северный, северо-восточный 15-17 м/сек, море 5-6 баллов,
- В Балтийском море в юго-восточной части ветер юго-восточный 17 м/сек, море 3-5 баллов,
- В Азовском море в восточной части ветер южный, юго-западный 15-20 м/сек, море 2-3 балла,
- В Черном море в районе Анапа – Джубга ветер юго-западный, южный 13-18 м/сек, море 4-5 баллов,
- В Японском море в северной части, в проливе Лаперуза ветер восточный 22-25 м/сек, море 7-8 баллов.