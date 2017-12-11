Информационно-аналитическое агентство

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    • Ветер и волна на море

    11.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Белое море ветер юго-восточный 9-14 м/сек, в порывах 17-20 м/сек, море 4 балла,
    • В Баренцевом море в юго-восточной части ветер южный, юго-восточный 11-16 м/сек, в порывах 18 м/сек, море 4 балла, в западной части ветер северный, северо-восточный 15-17 м/сек, море 5-6 баллов,
    • В Балтийском море в юго-восточной части ветер юго-восточный 17 м/сек, море 3-5 баллов,
    • В Азовском море в восточной части ветер южный, юго-западный 15-20 м/сек, море 2-3 балла,                 
    • В Черном море в районе Анапа – Джубга ветер юго-западный, южный 13-18 м/сек, море 4-5 баллов,
    • В Японском море в северной части, в проливе Лаперуза ветер восточный 22-25 м/сек, море 7-8 баллов.

     

     

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