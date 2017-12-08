8 декабря в истории транспортной отрасли

1703 год. Максимальной силы набрал Великий шторм в Северной Атлантике.

На юго-западе Англии между 23:00 и полночью разыгрался так называемый Великий шторм — самый свирепый в британской истории. Стихать он начал только наутро, к 7 часам. Около трети всех торговых судов королевства погибло, был полностью разрушен Эддистонский маяк в 14 километрах от побережья Корнуолла. Эпицентр бури смещался на восток со скоростью около 70 км/ч. Центр шторма находился в районе Северного моря к северу от Дании и перемещался в восточном направлении со скоростью порывами до 145 миль в час (около 233 км/ч). Всего в Великий шторм зарегистрировано более 100 кораблекрушений.

Наиболее подробно это явление описал будущий автор «Робинзона Крузо» Даниель Дефо в своей первой книге «Шторм» в 1704 году, причем новаторским способом. Литератор поместил в газетах призыв к читателям-очевидцам сообщить ему все известные им сведения о бедствии. Выяснилось, что его жертвами стали около 8000 человек, многие тысячи деревьев ураган вырвал с корнем, тысячи зданий лежали в руинах и так далее. Так в Британии родился жанр документального репортажа.

2005 год. Окончание использования паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были потушены все оставшиеся в стране паровозы.

2005 год. После полувека службы лондонские красные двухэтажные автобусы – легендарные «Рутмастеры» — снимаются с городских маршрутов. Этот день стал последним днем, когда автобусы, ставшие популярными среди иностранных туристов, вышли на улицы города. Машины стали жертвами нового правила Евросоюза, по которому все пассажирские автобусы должны быть приспособлены для посадки в них инвалидов.