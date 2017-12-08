Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • 8 декабря в истории транспортной отрасли

    08.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • 1703 год. Максимальной силы набрал Великий шторм в Северной Атлантике.

    На юго-западе Англии между 23:00 и полночью разыгрался так называемый Великий шторм — самый свирепый в британской истории. Стихать он начал только наутро, к 7 часам. Около трети всех торговых судов королевства погибло, был полностью разрушен Эддистонский маяк в 14 километрах от побережья Корнуолла. Эпицентр бури смещался на восток со скоростью около 70 км/ч. Центр шторма находился в районе Северного моря к северу от Дании и перемещался в восточном направлении со скоростью порывами до 145 миль в час (около 233 км/ч). Всего в Великий шторм зарегистрировано более 100 кораблекрушений.

    Наиболее подробно это явление описал будущий автор «Робинзона Крузо» Даниель Дефо в своей первой книге «Шторм» в 1704 году, причем новаторским способом. Литератор поместил в газетах призыв к читателям-очевидцам сообщить ему все известные им сведения о бедствии. Выяснилось, что его жертвами стали около 8000 человек, многие тысячи деревьев ураган вырвал с корнем, тысячи зданий лежали в руинах и так далее. Так в Британии родился жанр документального репортажа.

    2005 год. Окончание использования паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были потушены все оставшиеся в стране паровозы.

    2005 год. После полувека службы лондонские красные двухэтажные автобусы – легендарные «Рутмастеры» — снимаются с городских маршрутов. Этот день стал последним днем, когда автобусы, ставшие популярными среди иностранных туристов, вышли на улицы города. Машины стали жертвами нового правила Евросоюза, по которому все пассажирские автобусы должны быть приспособлены для посадки в них инвалидов.

    51
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Происшествия 09.10.2017 Пожар на контейнеровозе в Финском заливе
    В Баренцевом море научно-исследовательское судно потеряло ход, в Балтийске теплоход зацепил трос
    0
    АвтопромЖелезная дорога 10.02.2017 10 февраля в истории транспортной отрасли
    1857 год. Вышел  Указ  Александра II о создании в России сети железных дорог. 1887 год. Родился Мичио Сузуки […]
    0
    Паромные перевозкиПроисшествияРыбакиХолмск 16.01.2017 Происшествия за выходные
    По данным ГМСКЦ, утром 15 января в Баренцевом море траулер М-0123 «Жемчужина», (судовладелец СПК РК «Всходы коммунизма», порт […]
    0
    АвтопромДальний ВостокИсторияФлот 28.11.2017 28 ноября в истории транспортной отрасли
    1896 год. В Великобритании свою первую поездку осуществил необычный транспорт – трамвай на высокой платформе, идущий по рельсам, […]
    0
    АвтопромПроисшествия 21.03.2017 21 марта в истории транспортной отрасли
    1972 год. С главного конвейера Волжского автозавода сошел 250-тысячный автомобиль «Жигули». Достигнут производительный рубеж сборки автомобилей – тысяча […]
    0
    Посадка на мельПроисшествия 13.03.2017 Происшествие с турецким сухогрузом
    По данным ГМСКЦ, 11 марта поступило донесение о том, что в 11 милях восточнее порта Ялта дрейфует теплоход […]
    0
    АвиаперевозкиАвтопромКонтейнеровозыПассажирские перевозкиПроисшествия 02.05.2017 2 мая в истории транспортной отрасли
    1919 год. Открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания «Mercury Air Service» совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего […]
    0
    АвтопромИсторияПассажирские перевозкиПроисшествия 23.06.2017 23 июня в истории транспортной отрасли
    1803 год. Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно. 1831 год. В Англии прошли испытания парового […]
    0
    АвтопромЖелезная дорогаИстория 23.11.2017 23 ноября в истории транспортной отрасли
    1835 год. Генри Берден из Трои, штат Нью-Йорк, запатентовал машину по производству лошадиных подков. Именно фирма Бердена стала […]
    0
    АвтопромИсторияПроисшествия 27.07.2017 27 июля в истории транспортной отрасли
    1663 год. В Англии принят третий Навигационный акт, требовавший, чтобы все товары из Европы для американских колоний проходили […]
    0
    ПожарПроисшествияТяньцзинь 01.06.2017 Пожар в Тяньцзине
    Пожар, продолжавшийся в порту Тяньцзинь 12 часов, потушен. По информации Xinhua, горел склад бумажной продукции компании Xinnan в […]
    0
    АвтопромЛедоколыПроисшествия 16.02.2017 16 февраля в истории транспортной отрасли
    1976 год. С конвейера сошёл первый автомобиль КамАЗ-5320. По традиции тех лет грузовики из первой партии были украшены […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    06.12.2017 Новый элеватор запустили в Новороссийском порту
    05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    04.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    04.12.2017 Новый поезд FESCO
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики