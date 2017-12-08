Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48

    08.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АпрельИюньМайМартОПЕКСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 11.08.2017 Доходы от российского экспорта нефти и нефтепродуктов выросли
    По данным агентств, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упали на 0,92%, до $51,42 за […]
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартСеверо-Западное пароходствоСтатистикаФевральЯнварь 26.10.2017 Перевозки СЗП
    Северо-Западное пароходство опубликовало операционные показатели за 9 месяцев 2017 года. Объем перевозок остался на прошлогоднем уровне. Всего судами […]
    0
    2017АпрельИюльИюньМайМартСтатистика таможниУдобренияФевральЭкспортЯнварь 12.09.2017 Доходы от экспорта минеральных удобрений падают
    По итогам 7 месяцев 2017 года экспорт минеральных азотных удобрений составил 7,1 млн тонн. Это ниже уровня января-июля […]
    0
    2017ЗерноМеталлоломОктябрьУгольФрахтовые ставкиЧерное море 20.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 41
    На 41 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря не изменились и находятся на уровне предыдущих двух недель. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ЗерноИюльКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 13.07.2017 Рынок активизируется в преддверии нового зернового сезона
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона сохраняет стабильный восходящий тренд. Несмотря на то, что из-за плохой погоды […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельИюльИюньКонтейнерные перевозкиМайМартРЖДФевральЯнварь 14.09.2017 Железнодорожные контейнеры
    По итогам 8 месяцев 2017 перевозка груженых крупнотоннажных контейнеров по сети железных дорог России составила 1690,7 тыс. TEU. […]
    0
    2017Безработные контейнеровозыГлобальноМай 26.05.2017 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 15 мая 2017 года флот безработных контейнеровозов уменьшился как по количеству судов, так и по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельГрузооборотМартНовороссийский морской торговый портФевральЮгЯнварь 24.05.2017 В НМТП выросли контейнеры и навалочные
    НМТП опубликовал операционные показатели за 4 месяца 2017 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 50,6 млн тонн. Это […]
    0
    2017АвгустБалтийское мореФрахтовые ставкиФрахтовый рынок 04.09.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 34
    Уборка урожая зерна в Северной Европе и Балтийском регионе набирает обороты. Однако судовые партии в массе своей еще […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельИюньКонтейнерооборотМайМартСеверо-ЗападФевральЯнварь 19.07.2017 New Weekly №45 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 6 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017DFDSАпрельИюньМайФинансы 17.08.2017 100 млн долларов чистой прибыли
    DFDS опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2017 года. По итогам второго квартала выручка по […]
    0
    2017БункеровкаГлобальноОктябрь 02.10.2017 Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2017
    На 40 неделе года в порту Санкт-Петербург подешевели мазуты. В остальных исследуемых портах топливо подорожало. Так, в Роттердаме, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    06.12.2017 Новый элеватор запустили в Новороссийском порту
    05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики