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    • ТрансКонтейнеру отказали в покупке Логистики-Терминала

    08.12.2017
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    • Федеральная антимонопольная служба опубликовала решение по результатам рассмотрения ходатайства ПАО «ТрансКонтейнер» о приобретении 100% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «Логистика-Терминал».

    В приобретении терминального актива Global Ports «ТрансКонтейнеру» отказано – в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции.

    По мнению ФАС, «приобретение ЗАО «Логистика-Терминал» создаст вертикальную цепочку ключевых транспортных активов (фитинговых платформ, контейнеров и сухого порта – железнодорожного контейнерного терминала), что позволит в одностороннем порядке воздействовать на общие условия контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург, что согласно пункту 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции является признаком ограничения конкуренции и может привести к усилению доминирующего положения ПАО «ТрансКонтейнер» на соответствующих товарных рынках».

    «С учетом изложенного, данная сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург», – говорится в сообщении ФАС.

    Напомним, соглашение о купле-продаже 100% акций «Логистики-Терминал» за 1,9 млрд рублей «ТрансКонтейнер» и «Первый контейнерный терминал», входящий в структуру Global Ports Investments, подписали в августе этого года. Global Ports рассчитывал использовать средства от сделки на дальнейшее снижение долговой нагрузки.

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