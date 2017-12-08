Приговоры топ-менеджерам

Сегодня Сеульский суд приговорил бывшего председателя совета директоров Hanjin Shipping Чо Ун Ён к 18 месяцам тюремного заключения. Как сообщает Splash 24/7, она была признана виновной в инсайдерской торговле.

Семья Чо приняла решение продать принадлежащие им акции Hanjin накануне объявления о реструктуризации долгов, которая в конечном итоге провалилась и привела к крупнейшему за всю историю контейнерной отрасли банкротству.

Суд также приговорил Чо Ун Ён к конфискации 503 млн корейских вон (460 тыс. долларов) и обязал ее выплатить штраф 1,2 млрд вон (1,1 млн долларов).

Накануне был оглашен приговор бывшему CEO Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Нам Санг-тае – 6 лет за участие в многомиллиардных махинациях с отчетностью.

Нам Санг-тае обвинялся в мошенничестве, растрате, неисполнении обязанностей и подкупе. Помимо тюремного срока, он приговорен к конфискации 880 млн вон (805 тыс. долларов).