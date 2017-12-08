Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Приговоры топ-менеджерам

    08.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Сегодня Сеульский суд приговорил бывшего председателя совета директоров Hanjin Shipping Чо Ун Ён к 18 месяцам тюремного заключения. Как сообщает Splash 24/7, она была признана виновной в инсайдерской торговле.

    Семья Чо приняла решение продать принадлежащие им акции Hanjin накануне объявления о реструктуризации долгов, которая в конечном итоге провалилась и привела к крупнейшему за всю историю контейнерной отрасли банкротству.

    Суд также приговорил Чо Ун Ён к конфискации 503 млн корейских вон (460 тыс. долларов) и обязал ее выплатить штраф 1,2 млрд вон (1,1 млн долларов).

    Накануне был оглашен приговор бывшему CEO Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Нам Санг-тае – 6 лет за участие в многомиллиардных махинациях с отчетностью.

    Нам Санг-тае обвинялся в мошенничестве, растрате, неисполнении обязанностей и подкупе. Помимо тюремного срока, он приговорен к конфискации 880 млн вон (805 тыс. долларов).

    150
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    HanjinСухогрузы 17.03.2017 Пять балкеров Hanjin проданы
    Пять балкеров Hanjin Shipping проданы нескольким судовладельцам за 125 млн долларов, сообщает World Maritime News. Два судна типа […]
    0
    HanjinАкцииБанкротство 06.03.2017 Один цент за акцию Hanjin
    7 марта Hanjin будет исключена из котировального списка, сообщает Splash 24/7. В феврале компания объявила себя банкротом, и […]
    0
    Daewoo Shipbuilding АкцииДолгиКредиторская задолженностьСуд 18.05.2017 DSME реструктуризирует 6 млрд долга
    Южнокорейский Высокий суд отклонил апелляцию частных инвесторов, тем самым одобрив списание задолженности в 6 млрд долларов и антикризисную […]
    0
    Израйлит Валерий СоломоновичКомпания Усть-ЛугаСуд 16.01.2017 Комментарий Компании Усть-Луга в связи с арестом В.Израйлита
    «Компания Усть-Луга» работает в штатном режиме, бизнес-процессы осуществляются бесперебойно, поскольку все работа была налажена с самого начала и […]
    0
    Израйлит Валерий СоломоновичКомпания Усть-ЛугаСуд 19.04.2017 Сделали закрытым
    Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга сделал закрытым судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей […]
    0
    HanjinMaersk LineАукционКонтейнерный флотКонтейнеровозы 30.01.2017 Без работы и на приколе
    Спустя пять месяцев с начала конца Hanjin Shipping более чем две трети всех контейнеровозов, которые были в управлении […]
    0
    HanjinСуд 06.02.2017 Закрытые торги – по пяти судам Hanjin
    На продажу выставлены пять судов Hanjin вместимостью по 13 тыс. TEU, построенные в Южной Корее в 2012-2013 годах. […]
    0
    HanjinHyundai Merchant Marine 11.01.2017 Персонал Hanjin уходит в HMM
    Компания Hyundai Merchant Marine (HMM) заявила о том, что трудоустроит  131 сотрудника компании Hanjin, включая береговых, морских, работающих […]
    0
    Новороссийский морской торговый портСудТарифыФАС 17.10.2017 НМТП оспорил решение ФАС в суде второй инстанции
    17 октября Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в процессе между Федеральной антимонопольной […]
    0
    HanjinСуд 17.01.2017 Долг Hanjin вырос в пять раз
    По данным Dynamar, кредиторы Hanjin подали иски в Центральный районный суд Сеула на общую сумму 31 трлн южнокорейских […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    FESCO ВТБОблигацииРеструктуризацияСуд 08.11.2017 Высший суд юстиции Англии и Уэльса одобрил Согласительную процедуру реструктуризации долларовых облигаций FESCO
    3 ноября 2017 года Высший суд юстиции Англии и Уэльса одобрил Согласительную процедуру (Схему), предложенную Группой FESCO для […]
    0
    HanjinПолицияСуд 17.10.2017 Полиция запросила ордер на арест главы Hanjin
    В понедельник южнокорейская полиция запросила ордер на арест главы Hanjin Group и CEO Korean Air Чо Ян Хо. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    06.12.2017 Новый элеватор запустили в Новороссийском порту
    05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики