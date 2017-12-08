Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первый в Скандинавии

    08.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Damen передал финской Vesirakennus Ojanen земснаряд с фрезерным рыхлителем модели 450 (Cutter Suction Dredger 450).

    Как сообщили SeaNews в компании, это первый земснаряд с фрезерным рыхлителем Damen, который будет работать на скандинавском рынке.

    Традиционно в Скандинавии дноуглубительные работы всегда выполнялись с использованием землечерпательных снарядов и грунтоотвозных шаланд.

    Земснаряд Damen уже приступил к работе в порту Пори. Судно способно выполнять дноуглбительные работы до 14 м, при этом оно может работать в ледовых условиях – как отмечают в Damen, подобные земснаряды задействованы в арктических регионах в России и Канаде.

    113
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    DamenОнлайн-сервисТехнологии 21.08.2017 Калькулятор дноуглубительных работ
    Damen запускает онлайн-калькулятор дноуглубительных работ «Sandy». Бесплатная онлайн-платформа поможет подрядчику выбрать необходимые земснаряды. Для этого нужно ввести основные […]
    0
    DamenОнежский судостроительный заводРосморпортСудостроение 04.10.2017 Земснаряд по проекту Damen построят в Петрозаводске
    Damen Shipyards Group подписал с ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» контракт на строительство самоотводного земснаряда с волочащимся грунтоприемником – […]
    0
    3D-печатьDamenТехнологии 01.12.2017 Первый в мире гребной винт
    Отпечатанный на 3D-принтере
    0
    DamenАвстралияАнтарктика 02.06.2017 Антарктическое исследовательское судно для Австралии
    На верфи Damen Shipyards Galati в Румынии прошла церемония начала резки стали для антарктического исследовательского судна, которое будет […]
    0
    Daewoo Shipbuilding DamenРумыния 10.11.2017 Damen покупает верфь Daewoo в Румынии
    Damen Shipyards Group подписала соглашение с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) о покупке мажоритарной доли в Daewoo […]
    0
    DamenОбыскРасследование 17.01.2017 Обыск в Damen
    В Damen Shipyards прошел обыск в рамках расследования дела о подкупе за рубежом, сообщает Reuters со ссылкой на […]
    0
    DamenГруппа ДелоСервисСудоремонт 21.09.2017 Damen + Дело
    Damen Shipyards Group и Группа компаний «Дело» подписали соглашение о намерении открыть центр технического обслуживания судов в Новороссийске. […]
    0
    DamenБуксирУсть-Луга 27.03.2017 Кижуч и Черная барабулька в Усть-Луге
    26 марта 2017 года два буксира мощностью по 5 тыс. л.с. вышли из порта Роттердам (Нидерланды) и направились […]
    0
    DamenБалтийский флотБольшой порт Санкт-ПетербургБуксир 14.02.2017 Новый буксир для Питера
    Завтра в 7 утра в порт Санкт-Петербург приходит буксир «Малик» мощностью 3500 л.с., построенный на верфи Damen Shipyards […]
    0
    ГерманияДноуглублениеСуд 30.11.2017 А рыбаки против
    Федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иски городов Куксхафен и Оттерндорф, а также местных рыбаков против официального разрешения […]
    0
    DamenБуксирПанамский канал 16.03.2017 Буксиры для новых шлюзов Панамского канала
    Meyer’s Group, в прошлом году заключившая контракт на обеспечение услуг по буксировке судов в новых шлюзах Панамского канала, […]
    0
    DamenБуксирВспомогательный флотУсть-Луга 27.04.2017 Рыбки, вперед!
    26 апреля в порту Усть-Луга прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию самых мощных и современных в своем роде […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    06.12.2017 Новый элеватор запустили в Новороссийском порту
    05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики