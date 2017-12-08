Первый в Скандинавии

Damen передал финской Vesirakennus Ojanen земснаряд с фрезерным рыхлителем модели 450 (Cutter Suction Dredger 450).

Как сообщили SeaNews в компании, это первый земснаряд с фрезерным рыхлителем Damen, который будет работать на скандинавском рынке.

Традиционно в Скандинавии дноуглубительные работы всегда выполнялись с использованием землечерпательных снарядов и грунтоотвозных шаланд.

Земснаряд Damen уже приступил к работе в порту Пори. Судно способно выполнять дноуглбительные работы до 14 м, при этом оно может работать в ледовых условиях – как отмечают в Damen, подобные земснаряды задействованы в арктических регионах в России и Канаде.