Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Оборот мировых контейнерных линий

    08.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АпрельВнешняя торговляИмпортКитайМайМартФевральЭкспортЯнварь 06.07.2017 Импорт и экспорт Китая
    По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 5 месяцев этого года достиг 1,56 трлн долларов. […]
    0
    2017АвгустИюльСентябрьЮг 31.10.2017 Аналитический сервис ВЭД портов РФ — Юг (июль-сентябрь 2017г.)
    Сервис содержит данные ВЭД (таможеной статистики) портов Юга: Азово-черноморский и Каспийский бассейны период данных июль-сентябрь 2017г. ежемесячное пополнение данными […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Азовское мореЗерноИюньКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 22.06.2017 Речной тоннаж на июнь разобран
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона остается на том же уровне, как и неделю назад. По информации […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартНовороссийский морской торговый портОктябрьПриморскСеверо-ЗападСентябрьФевральЮгЯнварь 15.11.2017 НМТП остается в минусе
    НМТП опубликовал операционную отчетность за 10 месяцев 2017 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 119,8 млн тонн. Это […]
    0
    2017АпрельГлобальноИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральФинляндияЯнварь 25.09.2017 Контейнерооборот портов Финляндии
    Суммарный контейнерооборот всех финских портов по итогам 7 месяцев 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартФевральЮгЯнварь 23.08.2017 New Weekly №50 Грузооборот портов Юга РФ, 7 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016АвгустАпрельДекабрьИюльИюньКонтейнерооборотМайМартНоябрьОктябрьПрибалтикаСентябрьФевральЯнварь 25.01.2017 Контейнеры Прибалтики
    По итогам 2016 года суммарный контейнерооборот портов Прибалтики составил 1,03 млн TEU. Это на 7,6% больше показателя 2015 […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017 26.07.2017 Оборот холдинга AsstrA вырос на 39%
    Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA подвел итоги работы за 6 месяцев 2017 года. Оборот холдинга AsstrA за первое полугодие […]
    0
    2017ГлобальноИюньКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки 03.07.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2017
    На прошедшей неделе наблюдалось повышение спотовых ставок на европейском и средиземноморском трейдах. Существенный рост произошло на американском направлении. […]
    0
    2017АвгустАпрельГлобальноИюльИюньКонтейнеровозыМайМартУтилизацияФевральЯнварь 06.09.2017 Ушли на слом
    По данным Dynamar, по итогам января-августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число списанных контейнеровозов увеличилось на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Волжское пароходствоГрузооборот 04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    20 ноября судоходная компания «Волжское пароходство» завершила грузовую навигацию 2017 года и подвела ее итоги. Как сообщили SeaNews […]
    0
    2017АпрельГданьскГлобальноИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 29.08.2017 Контейнерооборот Гданьска
    Контейнерооборот Гданьска по итогам января-июля 2017 года составил 835,7 тыс. TEU. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    08.12.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    06.12.2017 Новый элеватор запустили в Новороссийском порту
    05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики