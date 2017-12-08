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    • Назначение в ЮТУ

    08.12.2017
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    • Приказом ФТС России от 3 ноября 2017 года № 3466-К первым заместителем начальника Новороссийской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Петриди.

    По информации Южного таможенного управления, в таможенных органах С.Петриди с июня 2003 года.

    Проходил службу на разных должностях Южной оперативной таможни, с марта 2014 года возглавлял таможенный пост Аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни.

    За добросовестное выполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся вышестоящим руководством.

    Награжден медалью «За службу в таможенных органах» 2 и 3 степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», отмечают в пресс-службе ЮТУ.

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