Назначение в ЮТУ

Приказом ФТС России от 3 ноября 2017 года № 3466-К первым заместителем начальника Новороссийской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Петриди.

По информации Южного таможенного управления, в таможенных органах С.Петриди с июня 2003 года.

Проходил службу на разных должностях Южной оперативной таможни, с марта 2014 года возглавлял таможенный пост Аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся вышестоящим руководством.

Награжден медалью «За службу в таможенных органах» 2 и 3 степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», отмечают в пресс-службе ЮТУ.