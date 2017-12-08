Информационно-аналитическое агентство

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    • Еще одна веха

    08.12.2017
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    • По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 11 месяцев 2017 года продажи легковых и коммерческих автомобилей выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили чуть более 1,4 млн единиц.

    В ноябре количество проданных автомобилей составило почти 152,3 тыс. штук — на 15% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    «Продажи ноября с 15% роста относительно прошлого года – еще одна веха на пути восстановления российского рынка. Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года», — прокомментировал итоги ноября председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

    В отчетном месяце в рейтинге TOP-5 лидеров российского авторынка изменений не произошло. Так, Lada по-прежнему находится на первой строчке рейтинга, увеличив продажи по отношению к октябрю 2016 года на 14%. KIA занимает второе место, рост продаж данной марки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 10%. Hyundai продолжает занимать третью строчку в TOP-5, вместе с тем, его объемы продаж сократились по сравнению с ноябрем 2016 года на 3%. На четвертом месте — Renault, продажи марки в отчетном месяце выросли на 15%. На пятой строчке по итогам отчетного месяца продолжает оставаться Volkswagen, значительно увеличивший объем продаж — плюс 29%.

    Значительный рост продаж в октябре произошел у Genesis (в 5,5 раза), Foton (в 4,9 раза) и Ravon (в 4,4 раза). Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Jeep (-40%), Jaguar (-33%) и Cadillac (-25%).

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