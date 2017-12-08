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    • ЕС одобрил сделку COSCO по OOIL

    08.12.2017
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    • Европейская комиссия одобрила приобретение Orient Overseas (International) Limited (OOIL), материнской компании OOCL, китайской COSCO Shipping Holdings Co., Ltd.

    Согласно выводам комиссии, с учетом всех альянсов, в которых принимают участие COSCO и OOCL, слияние затронет 8 направлений перевозок на трейдах Северная Европа – Северная Америка, Северная Европа – Юго-Восточная Азия, Средиземноморье – Ближний Восток и Средиземноморье – Юго-Восточная Азия.

    При этом, по оценкам, комиссии, наиболее существенной суммарная доля COSCO, OOCL и их партнеров по консорциуму будет на трейде Северная Европа – Северная Америка.

    Однако, по мнению комиссии, предполагаемая сделка не должна создать угрозы для конкуренции, поскольку на рынке присутствуют другие сильные конкуренты, сами COSCO и OOCL не являются прямыми конкурентами, а доля COSCO на трейде Северная Европа – Северная Америка не так велика.

    Напомним, COSCO объявил о приобретении OOIL в июле этого года. Цена сделки составляет порядка 6,3 млрд долларов. После закрытия сделки COSCO Shipping Lines и OOCL продолжат работать каждый под своим брендом и сохранят членство в альянсе Ocean Alliance, куда обе линии входят. Делистиг OOIL не планируется.

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