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    • HMM запускает новый сервис Корея – Китай — Россия

    07.12.2017
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    • В конце декабря Hyundai Merchant Marine (HMM) совместно с Sinokor запускает новый сервис Корея – Китай – Россия. На сервисе будет задействованы пять судов вместимостью 1 000-1 700 TEU с дополнительным заходом в Корею. Он будет состоять из маршрутов в Центральный Китай и Южный Китай.

    Сервис на Центральный Китай — CRE (China Russia Express), стартует 30 декабря в Шанхае. Ротация портов: Шанхай – Нинбо – Пусан – Восточный – Владивосток – Пусан – Шанхай.

    Сервис на Южный Китай — KHR (Korea-Haiphong-Russia Express) начнет действовать 29 декабря с следующей ротацией портов: Пусан – Ульсан – Кванъян – Гонконг – Хайфон – Шекоу – Сямэнь – Пусан – Восточный – Пусан.

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