FM Logistic подводит итоги на российском рынке

В рамках пресс-конференции генеральный директор FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристоф Менивар, спикеры российского подразделения компании – директор по развитию бизнеса Владимир Серебряков, директор по HR и коммуникациям Мария Шиповалова – рассказали о работе FM Logistic в России.

В предыдущем финансовом году оборот FM Logistic составил 15,5 млрд рублей. В структуре оборота 40,7 % приходится на клиентов из сектора ритейл, 26,7 % на производителей промышленной продукции и электроники, 20,6 % — товаров FMCG, 12% — парфюмерии, косметики и товаров медицинского назначения. В портфеле услуг компании доля транспортной логистики составляет 29%, складская логистика занимает 66%, копакинг и фасовка – 5%.

Общий объем инвестиций на российском рынке за апрель 2016 года – март 2017 года составил более 1,3 млрд рублей. Основную часть этой суммы компания выделила на закупку оборудования и внедрение технологий, на развитие персонала потратила 23,8 млн рублей.

За первое полугодие текущего финансового года (с апреля по сентябрь 2017 года) оборот FM Logistic составил 8 млрд рублей. Инвестиции в новые технологии и оборудование – 325,1 млн рублей, в образование сотрудников – 11,4 млн рублей.

Общий объем складских площадей, на которых оперирует FM Logistic, увеличен до 761,2 тыс. кв. м. Расширены уже существующие площадки во Владивостоке, Самаре, Санкт-Петербурге, Ногинске, открыты два новых склада в Клину и Новосибирске. Всего под управлением компании находятся 25 платформ.

Развиваются транспортные направления: как внутрироссийские перевозки, так и международные. Запущены сборные доставки по маршрутам Париж–Москва и Милан–Москва. Расширена сеть работы в Казахстане. Запущен проект внутригородской доставки в Москве.

В целях развития перспективного направления Ростов-на-Дону, где есть спрос на качественную логистическую инфраструктуру, FM Logistic выкупила участок земли площадью 8 га, расположенный недалеко от трассы М4 «Дон» и городского аэропорта. В октябре следующего года начнется строительство складского комплекса площадью 24 900 кв. м. Сейчас в Ростове-на-Дону FM Logistic оперирует на складе площадью 10 тыс.кв.м.

Одним из ключевых направлений работы компании остается автоматизация и внедрение современных технологий. Так, FM Logistic расширяет географию применения AGV (Automated Guided Vehicle) – роботележки, которая может эксплуатироваться без управления оператора. Кроме того, FM внедрила решение, которое позволяет складскому менеджеру оперативно получать доступ к необходимой информации и управлять стоком с планшета. Сканнер, встроенный в ричтрак – еще одна технология, увеличивающая производительность складского рабочего.

Компания расширяет свое присутствие на рынке e-commerce. Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса FM Logistic в России, рассказал о разработке комплексного решения для обслуживания этого направления. По словам спикера, FM в данном случае выступит умным интегратором большого числа сервисов, включая доставку на последней миле, увеличение конверсии сайта магазина и оборудование колл-центра.

По прогнозам генерального директора FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристофа Менивара, компания завершит второе полугодие текущего финансового года с оборотом 16,5 млрд рублей. Объем складских площадей составит 785 тыс. кв. м., а число платформ под управлением компании вырастет до 26. FM планирует инвестировать 568 млн рублей в оборудование, а 23,3 млн рублей – в развитие персонала. «Российский рынок по-прежнему полон возможностей для расширения бизнеса. Мы нацелены на активное развитие компании, внедрение передовых технологий и решений. В ближайшем будущем роботизация, цифровизация, автоматизация и механизация будут играть ключевую роль. Как бы то ни было, создание преимуществ для клиентов остается нашим главным приоритетом», — говорит Кристоф Менивар.