DSME построит танкеры для Греции

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) подписала контракт с греческой Angelicoussis Shipping Group на строительство одной плавучей установки по хранению и регазификации СПГ (FSRU) и одного газовоза. Сумма контракта оценивается в 392,9 млн долларов.

Это вторая сделка для DSME за эту неделю, сообщает Pulse News со ссылкой на компанию. В понедельник DSME подписала соглашение с другой греческой компанией — Aeolos Management, на постройку танкера класса ULCC.

Общая сумма двух контрактов составила порядка 480 млн долларов.

Отмечается, что в этом году Angelicoussis Shipping Group заказала у DSME в общей сложности девять судов, а DSME подписала контракты на строительство 25 судов стоимостью порядка 2,94 млрд долларов. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году, когда общая сумма заказа составила 1,55 млрд долларов.