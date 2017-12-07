Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • DSME построит танкеры для Греции

    07.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) подписала контракт с греческой Angelicoussis Shipping Group на строительство одной плавучей установки по хранению и регазификации СПГ (FSRU) и одного газовоза. Сумма контракта оценивается в  392,9 млн долларов.

    Это вторая сделка для DSME за эту неделю, сообщает Pulse News со ссылкой на компанию. В понедельник DSME подписала соглашение с другой греческой компанией — Aeolos Management, на постройку танкера класса ULCC.

    Общая сумма двух контрактов составила порядка 480 млн долларов.

    Отмечается, что в этом году Angelicoussis Shipping Group заказала у DSME в общей сложности девять судов, а DSME подписала контракты на строительство 25 судов стоимостью порядка 2,94 млрд долларов. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году, когда общая сумма заказа составила 1,55 млрд долларов.

    83
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ГазовозСахалин-2СПГ 28.04.2017 30 млн кубометров СПГ за восемь лет
    Сегодня от терминала СПГ Пригородное в заливе Анива отшвартовался газовоз «Cygnus Passage, чтобы доставить в Японию очередную партию […]
    0
    LNGMOLГазовозНовостройСПГ 27.09.2017 MOL принял новый газовоз
    Совместное предприятие MOL, China COSCO Shipping и China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) приняли новый СПГ-танкер «CESI Tianjin». […]
    0
    LNGГазовозСПГЯмал СПГ 24.01.2017 Первый танкер для Ямал СПГ в Зебрюгге
    Первый в мире LNG-танкер самого высокого ледового класса, построенный Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) в Южной […]
    0
    Hyundai Heavy Industries БалкерЗаказКонтракт 24.10.2017 Пять супербалкеров за 400 млн
    Hyundai Heavy Industries подписала контракт на строительство 5 супербалкеров для транспортировки руды. Дедвейт каждого судна составит 325 тыс. […]
    0
    SamsungГазовозСПГ 22.05.2017 Два газовоза для KOGAS
    Samsung Heavy Industries (SHI) подписал контракт с Korea Gas Corporation (KOGAS) на строительство двух небольших газовозов. Согласно контракту, […]
    0
    ГазовозПроисшествия 16.11.2017 Газовоз для Ямала получил повреждения в Находке
    Танкер сел на мель на Дальнем Востоке, навал на плавмастерскую в Севастополе
    0
    DNV GLLNGГазовозИнновацииСПГТехнологии 09.06.2017 Несферический СПГ-танк
    Классификационное общество DNV GL одобрило в принципе проект несферического (MOSS) грузового танка, разработанный Kawasaki Heavy Industries, Ltd (KHI). […]
    0
    SamsungЗаказСокращение 25.07.2017 Samsung Heavy Industries приостанавливает работу доков
    Samsung Heavy Industries (SHI) планирует приостановить работу еще одного плавучего дока, сообщает Yonhap со ссылкой на собственный источник. […]
    0
    ГазовозСевморпуть 23.08.2017 По Севморпути за 6,5 суток
    Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» успешно завершил свой первый коммерческий рейс, доставив 17 августа партию сжиженного природного газа по […]
    0
    LNGMOLГазовозСПГТайм-чартерЯмал СПГ 29.06.2017 Четыре газовоза для Ямал СПГ
    Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) подписал договор фрахтования на длительный срок на четыре LNG-танкера, которые будут работать в […]
    0
    TeekayГазовозЯмал СПГ 27.01.2017 Teekay спустил на воду первый газовоз для Ямала
    21 января состоялся спуск на воду первого газовоза Teekay, строящегося для работы в рамках проекта «Ямал СПГ». По […]
    0
    ВыставкаЗаказСудостроение 30.06.2017 За заказами и имиджем
    На Международном военно-морском салоне, который в эти дни проходит в Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо», широко представлены отечественные […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    06.12.2017 Новый элеватор запустили в Новороссийском порту
    05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    04.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    04.12.2017 Новый поезд FESCO
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики