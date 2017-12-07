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    • 7 декабря в истории транспортной отрасли

    07.12.2017
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    • 1894 год. Умер Фердинанд Де Лессепс, французский дипломат, инженер, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала.

    Успешное завершение строительства и открытие Суэцкого канала принесли ему заслуженную славу: Лессепс стал членом Французской Академии, Академии наук, множества научных обществ, награжден орденом Почетного Легиона. Его репутацию не смог подорвать даже скандал с возглавляемым им акционерным обществом «Панама» для сооружения Панамского канала. Крах этой компании в 1888 году привел к разорению десятков тысяч мелких держателей акций. Для сокрытия хищений, злоупотреблений и тяжелого финансового положения правление компании подкупило французских министров, сенаторов, депутатов и редакторов газет. В переносном смысле слово «Панама» стало означать крупную политическую и финансовую аферу. После официального расследования Лессепс и его сын Шарль были приговорены в феврале 1893 года к пяти годам заключения. Отбывать наказание пришлось только сыну и то недолго, так как вскоре суд отменил это решение.

    1999 год. Со сборочного конвейера сошел первый автомобиль под маркой Chery. Это была модель Windcloud (она же Fulwin, она же Fengyun, она же А11) – лицензированная версия Seat Toledo образца 1991 года. Toledo, в свою очередь, создавался на шасси Volkswagen Golf II и выпускался не только в Испании, но и в Мексике. Когда испанцы в 1999 году запустили в производство обновленную модель, старую производственную линию с мексиканского завода продали китайцам. Четырехдверный седан комплектовался 1,6-литровыми двигателями ACTECO собственного производства. Моторостроительный завод Chery запустила чуть раньше, в мае 1999 года, закупив устаревшее оборудование с европейского завода Ford. Выпуск модели А11 продолжался в Китае до 2006 года. На ее базе в 2003 году был создан обновленный автомобиль Flagcloud (А15), который в 2005 попал и в Россию под более благозвучным названием Amulet.

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