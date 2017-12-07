Тендер НМТП

Группа НМТП разместила открытый запрос предложений по выбору проектной организации на выполнение работ по объекту «Организация перевалки растительных масел через ОАО «ИПП». 1 этап. Техническое перевооружение 5-й пристани ПАО «НМТП».

Срок оказания услуг – не более 120 календарных дней с момента заключения договора.

Начальная (максимальная) цена договора – 4,3 млн рублей (4 271 600 рублей).

Основанием для проектирования служит решение совета директоров ПАО «НМТП». Источник финансирования — собственные средства ПАО «НМТП».

Согласно техническому заданию, одним из основных технических требований разрабатываемого проекта является необходимость увязки с проектом «Организация перевалки растительных масел через ОАО «ИПП». Техническое перевооружение». В проекте необходимо учесть возможность перевалки масла в реверсном режиме с производительностью оборудования соответствующей требованиям грузоотправителя.

Дата окончания подачи заявок 13 декабря этого года, дата подведения итогов -18 января следующего года.