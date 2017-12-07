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    • «Совкомфлот» и ГТЛК заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

    07.12.2017
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    • ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось 6 декабря в рамках XI международного форума «Транспорт России».

    Подписи под соглашением поставили генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и генеральный директор ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин. Церемония подписания прошла при участии министра транспорта РФ Максима Соколова.

    Документ предусматривает установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие отечественного судоходства, судостроения и морской транспортировки российских экспортных грузов. В рамках партнерских связей двух компаний планируется наладить обмен опытом в области разработки и внедрения инновационных форм и систем финансирования приобретения и строительства судов.

    Ранее в сентябре этого года ПАО «Совкомфлот» и ПАО «ГТЛК» совместно с ПАО «НК «Роснефть» и ООО «ССК «Звезда» подписали пакет соглашений, которые предусматривают строительство пяти нефтеналивных танкеров типоразмера «Афрамакс» нового поколения на газомоторном топливе и их последующую эксплуатацию «Совкомфлотом» в интересах «Роснефти». Строительство этих танкеров будет способствовать развитию высокотехнологичного производства современных крупнотоннажных судов гражданского назначения в дальневосточном регионе России.

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