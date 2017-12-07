Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Норильский никель, Совфрахт и Атомфлот подписали соглашение о сотрудничестве по Арктике

    07.12.2017
  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • В рамках VII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в эти дни в Петербурге                    ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Совфрахт»  и ФГУП «Атомфлот» подписали трехстороннее стратегическое соглашение о сотрудничестве.

    Целью сотрудничества является обеспечение максимально эффективной коммерческой загрузки имеющихся мощностей, выработка методологических подходов и подготовка типовых логистических решений для сложных транспортных проектов и их практическая реализация, сообщает пресс-служба горно-металлургической компании.

    По данным ПАО «ГМК «Норильский никель», озвученные на форуме «Арктика: настоящее и будущее», в период с 2017 по 2020 год капитальные вложения «Норникеля» составят свыше 550 млрд рублей, из них более 470 млрд рублей — инвестиции в реализацию проектов в российской Арктике.

    Помимо модернизации собственного производства, компания ведет масштабную программу обновления инфраструктуры, в том числе реконструкцию Дудинского морского порта.

    158
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ЕвразСделкаСоглашение 03.05.2017 ЕВРАЗ продаст свой порт
    «ЕВРАЗ» подписал соглашение о продаже своего порта в городе Находка ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» своему основному […]
    0
    ContainershipsБалтийская таможняСЗТУСоглашениеЭлектронный документооборот 26.09.2017 Новый стандарт взаимодействия бизнеса и таможни
    Сегодня в Северо-Западном таможенном управлении прошла церемония подписания соглашения об информационном взаимодействии между Балтийской таможней и Containerships. Подписи […]
    0
    КраныНорильский никельТехнологии 17.03.2017 Новые Витязи в Мурманске
    На территории Мурманского транспортного филиала ПАО «ГКМ «Норильский никель» специалисты ЗАО «СММ» завершили монтаж двух портальных полноповоротных электрических […]
    0
    ГЧПИнфраструктураРосавтодорСоглашение 01.06.2017 Дорожное соглашение на ПМЭФ
    В рамках Петербургского Международного Экономического форума прошла официальная церемония подписания соглашения между Федеральным дорожным агентством и компанией ICA […]
    0
    ЛедоколыРосатомфлотСевморпуть 22.02.2017 В два раза больше проводок по Севморпути
    По данным Росатомфлота, в 2016 году число ледокольных проводок в акватории Северного морского пути увеличилось в два раза. […]
    0
    COSCOЗерноСоглашение 27.07.2017 COFCO и COSCO подписали соглашение
    COSCO Shipping Bulk подписала соглашение с Китайской зерновой компанией (COFCO) стратегическое рамочное соглашение о развитии зерновых перевозок. Стоит […]
    0
    Контейнерные перевозкиКраныМурманскНорильский никельСевер 21.09.2017 Новые RTG для Норникеля в Мурманске
    На прошлой неделе Мурманский транспортный филиал «Норильского никеля» (МТФ) в порту Мурманск получил два козловых крана на пневматическом […]
    0
    ЛизингСовкомфлотСоглашение 07.12.2017 «Совкомфлот» и ГТЛК заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве
    ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось 6 декабря […]
    0
    ИнвестпроектМурманскНорильский никельТерминал 29.03.2017 Норникель закончил реконструкцию причала в Мурманске
    28 марта был торжественно открыт реконструированный второй причал Мурманского транспортного филиала «Норильского никеля». По информации компании, новый транспортно-логистический […]
    0
    Железная дорогаКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездСоглашение 25.04.2017 Соглашение по контейнерным перевозкам
    Подписано семистороннее соглашение об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа. С российской стороны […]
    0
    IMOАрктикаПолярный кодекс 10.03.2017 Арктический совет на Аляске
    8-9 марта в Джуно на Аляске прошло заседание Арктического совета. По информации Международной морской организации, основным пунктом повестки […]
    0
    АрктикаПроект 06.12.2017 Повезут ли дирижабли арктические грузы?
    В качестве альтернативы железной дороге, морскому, авиационному и автомобильному транспорту в транспортировке грузов в Арктике могут использоваться дирижабли. […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    07.12.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    06.12.2017 Новый элеватор запустили в Новороссийском порту
    05.12.2017 Грузооборот российского транспорта
    04.12.2017 Волжское пароходство завершило навигацию 2017 года
    04.12.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    04.12.2017 Новый поезд FESCO
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики