Норильский никель, Совфрахт и Атомфлот подписали соглашение о сотрудничестве по Арктике

В рамках VII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в эти дни в Петербурге ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Совфрахт» и ФГУП «Атомфлот» подписали трехстороннее стратегическое соглашение о сотрудничестве.

Целью сотрудничества является обеспечение максимально эффективной коммерческой загрузки имеющихся мощностей, выработка методологических подходов и подготовка типовых логистических решений для сложных транспортных проектов и их практическая реализация, сообщает пресс-служба горно-металлургической компании.

По данным ПАО «ГМК «Норильский никель», озвученные на форуме «Арктика: настоящее и будущее», в период с 2017 по 2020 год капитальные вложения «Норникеля» составят свыше 550 млрд рублей, из них более 470 млрд рублей — инвестиции в реализацию проектов в российской Арктике.

Помимо модернизации собственного производства, компания ведет масштабную программу обновления инфраструктуры, в том числе реконструкцию Дудинского морского порта.