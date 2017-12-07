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    • Китайское «умное» судно отправилось в первое плавание

    07.12.2017
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    • Первый китайский «умный» балкер отправился в первое плавание в Гуанчжоу, сообщает MarineLink со ссылкой на местные СМИ. Судно было разработано и построено на китайской верфи CSSC.

    «Умный» балкер получил название «Great Intelligence» («Great Smart»). Его длина составляет 179 метров, ширина – 32 метра, вместимость – 38 800 тонн. Отмечается, что навигационная и операционная система отечественного производства. Она способна анализировать навигацию, метеорологические данные в режиме реального времени, определить наилучший маршрут и заранее предупредить экипаж об опасности.

    «Great Intelligence» поступит в управление Sinotrans Shipping для перевозки угля и соли между Китаем, Австралией и Юго-Восточной Азией.

    Судно прошло освидетельствование в Китайском классификационном обществе и Lloyd’s Register.

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