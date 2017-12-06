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    • MOL построит революционный балкер

    06.12.2017
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    • Сегодня MOL заявила о том, что получено одобрение в принципе (AIP) от Lloyd’s Register на разработку уникального балкера, работающего на сжиженном природном газе.

    Отмечается, что топливный бак будет установлен на корме, однако конструкция судна обеспечит необходимую грузоподъемность без увеличения корпуса судна. Кроме того, с целью предотвращения распространения на топливный танк огня во время пожара на судне над ним будет установлена защитная конструкция.

    Как говорится, в официальном заявлении MOL, это первое в Японии полученное тремя компаниями, судоходной MOL, грузовладельца Tohoku Electric Power и судостроительной Namura Shipbuilding, одобрение в принципе на разработку судна, работающего на СПГ.

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