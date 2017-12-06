Информационно-аналитическое агентство

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    • 6 декабря в истории транспортной отрасли

    06.12.2017
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    • 1917 год. В канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан». «Монблан» был вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. На его борту находились бочки с сухой и жидкой пикриновой кислотой и ящики с тринитротолуолом и пороховым хлопком. Перед самым отплытием в Галифакс судно приняло дополнительный груз – бочки с бензолом – новым горючим для танков и бронеавтомобилей. Весь груз был строго засекречен.

    За день до трагедии «Монблан» прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса, где должен был дождаться формирования британского конвоя для перехода в порт назначения – Бордо (Франция). Одновременно в шести милях от него в гавани готовился выйти в море норвежский грузовой пароход «Имо». Утром 6 декабря 1917 года «Монблан» и «Имо» почти одновременно начали выходить из портовой гавани. Во избежание столкновения оба судна сделали ряд маневров, но предотвратить катастрофу не удалось. От удара вскрылись несколько бочек с бензолом. Трение металлических корпусов «Монблана» и «Имо» вызвало искры. Бензол загорелся, и на судне начался сильный пожар. В 9 часов 6 минут утра раздался мощный взрыв, который разрушил все находившиеся на набережной здания. Образовавшаяся в результате взрыва придонная волна сорвала с якорей десятки судов. Погибло более 2000 человек, около 9000 получили тяжелые ранения, 25000 остались без крова.

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