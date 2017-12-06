20 млн евро от Евросоюза получит порт Гданьск

Порт Гданьск получит невозвратную субсидию от Евросоюза в рамках программы «Европейский механизм взаимодействия» (CEF). Ее размер составит 20 млн евро.

Как сообщается на официальном сайте порта Гданьск, в общей сложности в рамках этой программы было выделено 1 млрд долларов. В конкурсе было представлено 68 проектов стран-участниц Евросоюза.

Порт Гданьск представил проект «Строительство Южного причала с волнорезами во внешнем порту Гданьск». Строительство глубоководного причала позволит увеличить пропускную способность порта.

Полученная субсидия составит 20% от необходимых затрат на проект, реализация которого начнется уже в следующем году.