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    • 20 млн евро от Евросоюза получит порт Гданьск

    06.12.2017
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    • Порт Гданьск получит невозвратную субсидию от Евросоюза в рамках программы «Европейский механизм взаимодействия» (CEF). Ее размер составит 20 млн евро.

    Как сообщается на официальном сайте порта Гданьск, в общей сложности в рамках этой программы было выделено 1 млрд долларов. В конкурсе было представлено 68 проектов стран-участниц Евросоюза.

    Порт Гданьск представил проект «Строительство Южного причала с волнорезами во внешнем порту Гданьск». Строительство глубоководного причала позволит увеличить пропускную способность порта.

    Полученная субсидия составит 20% от необходимых затрат на проект, реализация которого начнется уже в следующем году.

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