Тендер на перевалку алюминия

В начале недели 2017 года крупнейший российский производитель алюминия – группа РУСАЛ объявила конкурс на отбор исполнителей по оказанию услуг по организации перевалки и экспедирования алюминия и его сплавов в порту Темрюк через причалы ООО «Газпром транссервис».

Срок оказания услуг с января по 31 декабря 2018 года.

Согласно конкурсной документации, планируемый объем на период январь-декабрь 2018 года составляет порядка 22,2 тыс. тонн.

Срок окончания приема заявок от экспедиторских компаний – 8 декабря 2017 года.