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    • Тендер на перевалку алюминия

    06.12.2017
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    • В начале недели 2017 года крупнейший российский производитель алюминия – группа РУСАЛ объявила конкурс на отбор исполнителей по оказанию услуг по организации перевалки и экспедирования алюминия и его сплавов в порту Темрюк через причалы ООО «Газпром транссервис».

    Срок оказания услуг с января  по 31 декабря 2018 года.

    Согласно конкурсной документации, планируемый объем на период январь-декабрь 2018 года составляет порядка  22,2 тыс. тонн.

    Срок окончания приема заявок  от экспедиторских компаний – 8 декабря 2017 года.

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